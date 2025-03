Para alavancar mercado, Embraer expõe aviões na Austrália

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Embraer anunciou nesta quinta-feira (20) que estará presente no Avalon Airshow de 25 a 30 de março de 2025, na Austrália, refletindo “a relevância e a presença de longa data da Embraer na Austrália, tanto com os E-Jets quanto com seu portfólio de jatos executivos”. A frota da companhia no país irá aumentar em breve com a entrega de oito E190-E2 para a Virgin Australia.

Na Aviação Comercial, a região abriga uma das maiores frotas de E-Jets da Ásia-Pacífico. Os operadores incluem Alliance Airlines, Airnorth, National Jet Express e Air Kiribati. A Alliance Airlines, a maior operadora de E-Jets da Austrália, atende rotas domésticas em nome da Qantas.

“A Austrália é um mercado vital para a Embraer, e nossa presença no Avalon Airshow ressalta nosso compromisso de longo prazo com a região. Com uma base sólida de operadores de E-Jet e a adição da frota de E190-E2 da Virgin Australia, estamos confiantes de que as aeronaves da Embraer continuarão a desempenhar um papel crucial na conexão de regiões e no impulsionamento do crescimento econômico em toda a Austrália”, afirma Raul Villaron, vice-presidente da Embraer Aviação Comercial para a Ásia-Pacífico.

No ano passado, a Embraer e a Virgin Australia anunciaram um pedido firme de oito jatos E190-E2, como parte do plano de renovação da frota da companhia aérea. As entregas estão programadas para começar no segundo semestre deste ano e a frota ficará baseada em Perth, Austrália Ocidental.