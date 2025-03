Alojamento e Alimentação crescem 5,5% em 2024 e aumentam salário

Os dados são do Núcleo de Pesquisa e Estatísticas da Fhoresp (Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo), que aponta, ainda, para um índice acima da média nacional: 3,3%.

O levantamento tem como base a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE. De acordo com o estudo, Alojamento e Alimentação ficaram entre os setores mais dinâmicos no mercado de trabalho em 2024, atrás apenas de Transporte (8,2%) e da Construção Civil (6,5%).

O diretor-executivo da Fhoresp, entidade que representa mais de 500 mil estabelecimentos no estado de São Paulo, Edson Pinto, atribui os bons resultados ao fortalecimento do turismo e à recuperação da demanda por serviços presenciais, após o período pandêmico da Covid-19. Entretanto, o representante patronal não poupa críticas ao cenário econômico atual.

“Apesar dos números positivos, a ocupação no setor de Alojamento ainda não supera os níveis alcançados na pré-pandemia do coronavírus. Ainda existem desafios que limitam a capacidade de expansão do setor. As dívidas acumuladas no período pandêmico, as elevadas taxas de juros e o aumento dos custos operacionais em decorrência da inflação dos alimentos são entraves que dificultam novos investimentos e a expansão dos serviços de Alojamento e de Alimentação no Brasil”, disse.