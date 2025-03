Homem esfaqueia vítima, foge a pé com sangue nas mãos e é preso

Um homem de 26 anos foi preso após esfaquear uma vítima e tentar fugir a pé, com sangue nas mãos e nas roupas. Ele foi detido pela Polícia Militar durante a fuga.

A tentativa de homicídio aconteceu na quarta-feira (19), no bairro Barra Velha, em Ilhabela. A prisão foi feita por policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).