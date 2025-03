Homens são presos com 5 kg de maconha em carro no Litoral Norte

Dois homens foram presos pela Polícia Militar com mais de 5 quilos de maconha no Litoral Norte. A prisão aconteceu na quarta-feira (19).

Policiais militares da Força Tática do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam os dois homens pelo crime de tráfico de drogas no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba.