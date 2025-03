'Um jogo emocionante', diz técnico do Taubaté após classificação

O técnico do Taubaté, Alberto Félix, comemorou muito a classificação para as semifinais da Série A-2 do Campeonato Paulista. Afinal de contas, está a dois jogos do acesso à elite estadual e, ainda por cima, eliminou o São José, seu maior rival.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo ele, o fato de também quebrar um tabu de 14 anos sem vencer a Águia foi importante e valorizado. “Um jogo emocionante, histórico, por tudo o que envolve esse clássico. O fato de ter alcançado uma vitória depois de tanto tempo contra o maior rival (última vitória foi em 2011). E, depois de muito tempo, o Taubaté se aproxima de uma classificação para a Série A1 do Campeonato Paulista. Então, estamos muito satisfeitos e felizes com o desempenho da equipe”, disse.