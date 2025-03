Quem matou Márcia? Mensagem de WhatsApp pode ser do assassino

Investigação.

A Polícia Civil analisa algumas hipóteses para esclarecer o caso. De que a vítima mantinha um relacionamento com um homem que afirmou não ter tido contato com ela no dia do desaparecimento.

Marcas de sangue na ponte sugerem que a vítima foi atacada antes de ser jogada no ribeirão. O local é de difícil acesso e pouco movimentado à noite, o que dificulta a obtenção de testemunhas.

Os investigadores agora aguardam o resultado da perícia para determinar a hora exata da morte, se houve luta corporal e se a vítima sofreu outros tipos de agressão antes de ser jogada no ribeirão.