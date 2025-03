Policial pede perdão à família, sai de casa e mata amante a tiros

A polícia investiga a morte de dois policiais civis ocorrida na noite de segunda-feira (17) no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense.

Segundo a investigação, o policial Luciano do Nascimento Costa, de 48 anos, matou Gabriele Ferreira Santos, de 26 anos, e em seguida se suicidou. Luciano e Gabriele seriam amantes há três anos.

