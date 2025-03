VÍDEO: Veja o gol da vitória do Taubaté contra o São José

Deu Burrão!

Com o gol salvador de Guthierres e defesas milagrosas do goleiro Douglas Baldini, o Taubaté bateu o São José por 1 a 0, eliminou o rival jogando no Joaquinzão e está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A-2.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O gol da vitória saiu aos 7min do 1º tempo: após cruzamento de Ailton Santos, o goleiro Ariel falhou e soltou nos pés de Guthierres, que mandou livre para o fundo da rede: 1 a 0.



Aos 24min, o joseense Thiago Rubim foi derrubado na área pelo goleiro taubateano Douglas Baldini. O próprio Thiago Rubim foi para a cobrança e Baldini foi no canto direito para fazer a defesa e incendiar a torcida do Burrão.