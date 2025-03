Homem sente falta da ex, ataca namorada com tijolo e é preso

Um homem de 22 anos foi preso após agredir a namorada, de 45 anos, no Bairro Mangabeiras, em João Pinheiro, região Noroeste de Minas Gerais. O crime ocorreu na noite de domingo (9), segundo registro da Polícia Militar.

A vítima relatou às autoridades que foi enforcada, ameaçada de morte e atingida nas costas por um tijolo arremessado pelo companheiro. O casal havia retomado o relacionamento cinco dias antes das agressões. O conflito começou após o suspeito afirmar que não queria mais morar com a atual namorada, dizendo sentir saudades da ex-companheira.