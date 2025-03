VÍDEO: Placa de lanchonete cai durante temporal em Roseira

Uma placa de uma lanchonete localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Roseira, caiu durante a forte chuva com ventania que atingiu a região na noite desta terça-feira (18). Felizmente, ninguém se feriu no incidente.

Além da queda da placa, a cidade enfrentou um apagão após a queda de torres de energia, agravando os transtornos causados pelo temporal. A Defesa Civil e as equipes de energia trabalham para normalizar a situação e avaliar os danos causados pela tempestade.