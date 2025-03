VÍDEO: Homem é atacado por pitbulls na rua e quase perde a orelha

Um homem teve ferimentos graves após ser atacado por dois cães da raça pitbull que estavam soltos na rua em Cachoeira do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. O caso ocorreu no bairro Mauá, onde Gian Costa Ferreira, a vítima, foi surpreendido pelos animais enquanto caminhava.

Imagens do ataque mostram os dois pitbulls soltos na rua quando Gian é atacado e derrubado pelos cães. Ele é arrastado por cerca de 30 segundos, enquanto uma mulher tenta ajudá-lo jogando água com uma mangueira. Após conseguir se soltar, o homem corre em direção ao portão de casa.