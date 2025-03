Homem é morto com tiro no rosto perto de adega na região

Um homem identificado como Douglas Ferreira da Silva foi baleado e morto em Aparecida, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu na Rua João Aprígio Costa, no bairro Santa Terezinha, por volta das 19h11, de terça-feira (19).

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, os policiais militares foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima recebendo os primeiros socorros de um enfermeiro do SAMU, que era vizinho e estava prestando atendimento até a chegada da ambulância. A vítima foi socorrida e levada ao Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.