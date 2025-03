Prefeitura de Ilhabela adota medidas para conter despesas

A Prefeitura de Ilhabela publicou, nesta quarta-feira (19), o Decreto n.º 11.253/2025, que estabelece ações temporárias para conter e reduzir despesas na administração municipal direta e indireta. A medida visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro da cidade e assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais à população.

A decisão foi tomada após a arrecadação dos royalties do petróleo ficar abaixo do previsto nos primeiros meses de 2025. O município havia estimado uma arrecadação total de R$ 1,096 bilhão para o ano, sendo R$ 456,4 milhões provenientes dos royalties, o que representaria 41,6% da receita total. No entanto, a queda nos valores arrecadados afetou diretamente as finanças municipais, exigindo ações imediatas para ajustar o orçamento. Os valores não foram revelados pela Prefeitura.