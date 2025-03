Influencer faz faxina pelada e ganha R$ 40 mil por mês

Ganhar R$ 40 mil por mês fazendo faxina. É o que afirma receber a influencer Ellen Salles, 22 anos, que encontrou uma forma ousada de fazer faxina: pelada.

É isso mesmo, a jovem tem 250 mil seguidores e cobra entre R$ 2.000 e R$ 5.000 para fazer uma sessão de faxina sem roupa e afirma atrair uma clientela diversificada, que inclui empresários, médicos, advogados, jogadores de futebol e políticos.