Após 'unção da sacanagem', pastor é condenado por abusar de fiéis

A Justiça condenou à prisão o pastor Sinval Ferreira, 41 anos, por extorquir fiéis e coagi-los a fazer sexo com ele, no que era chamado de "unção da sacanagem". A pena é de 11 anos e 3 meses de cadeia por posse sexual mediante fraude e extorsão. O religioso foi preso em 2024 pela polícia no Distrito Federal.

Sinval, que tem 30 mil seguidores nas redes sociais, dizia ser um "profeta" e fazia previsões trágicas sobre a vida dos fiéis, envolvendo a morte de parentes. Para salvar a vida dos parentes, os fiéis precisariam fazer sexo com o pastor.