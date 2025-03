Márcia foi amarrada e morta com perfurações no pescoço

A recepcionista Márcia Regina da Conceição, de 44 anos, foi encontrada morta cerca de 20 horas após desaparecer no Vale do Paraíba. Ela havia saído do trabalho em uma faculdade de Pindamonhangaba na noite de segunda-feira (17) e, desde então, não havia sido mais vista. O corpo foi localizado na tarde desta terça-feira (18) em um ribeirão na zona rural de Guaratinguetá, com sinais de violência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava perfurações no pescoço, causadas por arma branca, e estava com o corpo amarrado. A cena do crime foi analisada pela perícia da Polícia Técnico-Científica, que constatou marcas de sangue sobre uma ponte próxima, levantando a hipótese de que o corpo tenha sido arremessado no ribeirão após a agressão.