O Taubaté vai vencendo o São José por 1 a 0 nesta quarta-feira no Joaquinzão pelas quattas de final da Série A2 do Paulista

O gol veio aos 7min com Gutierres, após falha do goleiro Ariel que soltou a bola no pé dele.

Depois a Água ainda perdeu um pênalti com Thiago Rubim.