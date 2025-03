Irmãs Paula e Bruna morrem em acidente de carro na volta de festa

As irmãs Paula Aísa Silva dos Santos e Bruna Vitória Silva dos Santos, 26 e 22 anos, morreram após um acidente de carro na madrugada desta quarta-feira (19), em São Leopoldo (RS), na BR-116.

De acordo com a polícia, as irmãs estavam em um carro que perdeu o controle, saiu da pista e invadiu uma casa localizada às margens da rodovia.

Uma mulher e seu filho estavam na residência atingida pelo automóvel, mas não ficaram feridos.



As irmãs voltavam de uma festa e estavam sem cinto de segurança.