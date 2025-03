Thalita é encontrada esquartejada e decapitada em rede de esgoto

A polícia encontrou o corpo esquartejado e decapitado de Thalita Marques Berquó Ramos, de 36 anos, em uma estação de tratamento de esgoto do Distrito Federal.

O corpo foi encontrado em janeiro, mas a identidade da vítima só foi confirmada agora.



A cabeça e as pernas de Thalita foram localizados primeiro e a identidade da vítima foi confirmada no dia 13 de fevereiro, após exames antropológicos e genéticos.



De acordo com o laudo pericial, Thalita morreu vítima de “traumatismo crânio encefálico, ação contundente”.