Time de robótica de SJC se classifica para o Mundial no Texas

O time Alphabots @frc1860, do Instituto Alpha Lumen em parceria com a TEAGA/B&S Solutions/Vallenge, de São José dos Campos, garantiu vaga no FIRST Championship 2025, o campeonato mundial de robótica que ocorrerá em Houston, Texas (EUA), de 16 a 19 de abril. A conquista celebra os 20 anos da equipe e é resultado de um trabalho dedicado, mesmo com recursos limitados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Formado por estudantes, incluindo bolsistas, o time contou com o apoio de mentores voluntários, alguns baseados em Taubaté e até mesmo no exterior. Durante o feriado de Carnaval, os alunos se dedicaram intensamente ao projeto.