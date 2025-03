EDP restabelece energia para 94% dos clientes afetados por chuva

A EDP informou que normalizou o fornecimento de energia para 94% dos clientes impactados pelas fortes chuvas e ventos que atingiram a região na noite de terça-feira (18). Durante o temporal, os ventos ultrapassaram 100 km/h, e foram registradas 8.501 descargas atmosféricas na área de atuação da concessionária, segundo a Climatempo.

A empresa destacou que as equipes trabalham para atender mais de 2 mil ocorrências registradas. Técnicos especializados estão reconstruindo quatro torres de subtransmissão derrubadas pelos ventos. Por meio de manobras automatizadas, o abastecimento de energia foi restabelecido em cidades como Aparecida, Guaratinguetá, Potim, Roseira, Cunha, Lagoinha e São Luiz do Paraitinga, esta última atendida pela Neoenergia Elektro.