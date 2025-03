Amigo citado no caso Robinho cai do 11º andar e morre

Rudney Gomes, citado no processo que levou à condenação e prisão do ex-jogador Robinho por estupro, morreu na noite desta terça-feira (19) após se jogar do 11º andar de um prédio na Avenida Ana Costa, no bairro Gonzaga, em Santos, no litoral de São Paulo.

De acordo com informações apuradas pelo G1, o caso aconteceu por volta das 19h. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas constataram o óbito no local.