Incêndio criminoso destrói duas lojas em Pindamonhangaba

Um incêndio criminoso destruiu duas lojas na Avenida Nicanor Ramos Nogueira, no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, na madrugada desta quarta-feira (19). O fogo começou por volta da 1h04 e atingiu uma loja de roupas, se alastrando rapidamente para uma sorveteria vizinha.

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos criminosos. No vídeo, dois indivíduos encapuzados aparecem, sendo que um deles carrega um galão, possivelmente contendo gasolina. Dentro da loja de roupas, o suspeito despeja o líquido inflamável sobre mercadorias e objetos antes de atear fogo, causando a rápida propagação das chamas.