Acidente no novo contorno da Tamoios deixa veículos destruídos

Uma colisão lateral entre dois veículos de passeio foi registrada na manhã desta quarta-feira (19), por volta das 11h20, no km 25 do Contorno Sul da Nova Tamoios, na Costa Norte de São Sebastião.

De acordo com a Concessionária Tamoios, responsável pela administração da rodovia, o acidente não teve vítimas. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego no trecho operou com uma faixa liberada para cada sentido.