Bombeiros resgatam paca ferida em trilha da região

O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado nesta quarta-feira (19) para resgatar um animal silvestre encontrado em situação de risco. O chamado partiu de um agente do controle de vetores do município, que avistou o animal preso em um buraco às margens da trilha que leva à cachoeira “Três Tombos”. A informação foi repassada a um agente do Parque Estadual, que imediatamente acionou os bombeiros.

Uma equipe iniciou as buscas na trilha e localizou o animal, identificando-o como uma paca. O roedor estava confinado em uma vala, debilitado e apresentava ferimentos graves, com a presença de larvas nas lesões.