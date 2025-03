Ônibus: empresa integra grupo que atua há 100 anos no transporte

Em 2024, um jatinho particular de Zeca foi utilizado pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Evento.

Nessa terça-feira (18), Edinaldo da Silva Carvalho e Milena Braga Romano estiveram em São José dos Campos, no evento em que a Prefeitura divulgou detalhes do contrato para a locação dos 400 veículos elétricos.

"Estou aqui representando a indústria de ônibus elétricos. Veículos 100% brasileiros, com motor nacional. Confiança no nosso trabalho", disse Milena. "Setecentos ônibus Eletra feitos por nós rodando no país e fornecendo agora mais 400 [para São José]. Estaremos com 1.100, cerca de 50% dos nossos ônibus elétricos estarão em São José. Projeto inovador da cidade e será um case internacional. A primeira cidade elétrica desse porte e será uma referência para o mundo. Modelo que São José criou vai ser possível ser replicado em outros locais", completou a presidente da Eletra.