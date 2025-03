Guarda Municipal é Polícia, SIM

A Segurança Pública é uma das minhas principais pautas como vereador e representante da população de São José dos Campos. Por isso, junto com outros sete colegas parlamentares, apresentei uma emenda à Lei Orgânica do Município para alterar a nomenclatura da Guarda Civil Municipal (GCM) para Polícia Municipal. Essa mudança não é apenas simbólica – ela representa um avanço fundamental na história das Guardas Municipais pelo Brasil, um reconhecimento justo a uma corporação que há décadas combate a criminalidade e promove a proteção das pessoas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu a legitimidade das Guardas Municipais no policiamento ostensivo e comunitário, permitindo que atuem de forma integrada com as forças estaduais e federais. Ou seja, a mudança de nomenclatura nada mais é do que um alinhamento com essa decisão e a valorização do trabalho que os nossos agentes já realizam diariamente.

Tenho trabalhado incansavelmente para fortalecer essa pauta ao lado da deputada estadual Leticia Aguiar, presidente da Frente Parlamentar de Valorização e Apoio às Guardas Municipais e grande aliada nesse trabalho. Sua atuação na Assembleia Legislativa tem sido essencial para garantir recursos e avançar com leis que ampliam as competências das Guardas Municipais em todo o estado. Um exemplo disso é a destinação de quase R$ 10 milhões para estruturar cerca de 100 municípios com GCMs, além da coautoria, junto a outros deputados, da PEC 1/2025, que altera a nomenclatura da GCM na Constituição Estadual. Ou seja, nosso projeto está em conformidade para ser votado, aprovado e sancionado.