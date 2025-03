Quem matou Márcia? Foi assassinada no Vale na saída da faculdade

Quem matou Márcia?

A recepcionista Márcia Regina da Conceição foi encontrada morta cerca de 20 horas após desaparecer no Vale do Paraíba, quando saiu do trabalho, em uma faculdade de Pindamonhangaba, e não foi mais vista com vida. O corpo foi achado em um ribeirão de Guaratinguetá, na tarde desta última terça-feira (18), com marcas de perfurações no pescoço, provocadas por arma branca. O caso é investigado pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Márcia foi vista pela última vez às 22h24 de segunda-feira (17), quando deixou o trabalho, e seguiria para o ponto de ônibus, como fazia rotineiramente. No entanto, ela desapareceu. Às 0h28 de terça, o filho de Márcia recebeu uma mensagem enviada pelo celular da mãe, informando que chegaria tarde. No entanto, o filho estranhou a escrita da mensagem, que era diferente da usada pela mãe.