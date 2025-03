Homem agride namorada e é morto pelo sogro com golpes de facão

Após agredir a namorada, um homem foi morto pelo sogro com golpes de facão. O caso aconteceu na noite do último domingo (16), em Alagoas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O homem, de 49 anos, agrediu a namorada durante uma confraternização, em meio a uma crise de ciúmes. Durante a festa, enquanto os presentes bebiam, a mulher teria dançado com um tio. O que desencadeou uma crise de ciúmes no namorado, que desferiu três tapas no rosto da companheira.