VÍDEO: Teto de carro vira ringue de briga entre motoristas

Uma briga de trânsito entre um motociclista e um motorista de aplicativo chamou a atenção no semáforo de um cruzamento em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

A confusão foi gravada por outros motoristas. O motivo teria sido uma “fechada” no trânsito, que o motociclista respondeu com um chute no retrovisor do automóvel.