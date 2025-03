Após sexo com amante, idoso é confundido com estuprador e morto

O caso aconteceu no final da tarde de terça-feira (18), em Mateus Leme (MG). A filha da mulher viu a mãe mantendo relações sexuais com o idoso e imaginou que ela estava sendo vítima de um estupro. Ela, então, correu para avisar o pai que a mãe estava sendo violentada. O marido, de 47 anos, e dois de seus irmãos, de 23 e 35 anos, correram para casa e encontraram a mulher e o idoso nus.

Após fazer sexo com a amante, idoso é confundido com estuprador e acaba linchado pelo marido e dois cunhados da mulher.

O marido agrediu o idoso, identificado como César Sebastião Gomes, de 61 anos, colocando-o para fora da casa. Na sequência, de acordo com a investigação policial, os suspeitos cercaram o idoso e o agrediram, depois dando facadas no peito da vítima, que morreu no local. A mulher, quando soube da morte de Sebastião, contou à polícia que tinha mantido relações sexuais com ele de forma consensual, por vontade própria.



Os três homens, detidos pela polícia, negam o crime.



*Com informações da Rádio Itatiaia.