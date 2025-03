Laura finge ter câncer, pega dinheiro do noivo e gasta com amante

Uma mulher fingiu ter um câncer terminal para conseguir dinheiro do namorado, dizendo que precisava de ajuda para o tratamento. No entanto, o dinheiro foi gasto com procedimentos estéticos e viagens de luxo ao lado do amante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu no Reino Unido e a protagonista desta história é Laura McPherson, de 35 anos, moradora de Derby.



Ao longo de cinco anos, ela fingiu que estava lutando contra um câncer agressivo e pediu a ajuda do namorado, Jon Leonard, para o custeio do tratamento. Ele ajudou com aproximadamente US$ 32 mil.