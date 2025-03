Em vídeo antes da morte, mãe pede às filhas: 'cuidem do papai'

"Cuidem do papai".

Foi assim, com esse recado gravado em vídeo, que Cecília Castro Revert despediu-se das filhas antes de morrer, aos 39 anos, após uma dura batalha contra o câncer. A história é comovente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Cecília, que lutava contra um câncer gástrico, gravou um vídeo para a família. Ela era uma paciente em cuidados paliativos.



“Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Busquem o melhor para a vida de vocês, e cuidem do papai! Vocês tiraram a sorte grande, um pai desses é um presente divino”, afirmou ela.