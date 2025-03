Após música, tutora do Fox abre canal de fotos e vídeos sensuais

“Já fiz uma apresentação no Jazz Restô e Burguer no início do mês [de dezembro], para apresentar ‘Não Jogue Ideia’ antes do lançamento em um evento da Sol Maior. Pretendo fazer shows, sim, em 2025, apresentando novas músicas autorais”, afirmou.

Carreira.

Com mais de 108 mil seguidores nas redes sociais, Sakura nasceu em Cajazeiras (PB) e veio morar em São José dos Campos ainda criança. Ela decidiu que queria ser cantora aos cinco anos de idade, quando ouviu Kelly Key tocar no rádio do poste que tinha em frente à casa da sua avó.

Aos seis anos, mudou-se para São José e fez um acordo com sua mãe: “primeiro o plano B (profissão tradicional) e depois o plano A (música)”.