Com 5 mortes e 4.371 casos, dengue entra em redução no Vale

O número de casos confirmados chegou a 4.371, com mais 6.814 em investigação. Catorze mortes suspeitas aguardam exames do Instituto Adolfo Lutz para confirmar o óbito por dengue.

Cinco pessoas morreram em decorrência da dengue no Vale do Paraíba neste ano, de acordo com os números oficiais registrados pelo governo estadual. Todas as vítimas são de Jacareí – duas mulheres de 94 e 34 anos e três homens de 68, 66 e 60 anos. Outras duas mortes foram reportadas pelas prefeituras de São José dos Campos e Cruzeiro, mas ainda não foram oficializadas pelo Estado.

A doença começou a arrefecer na última semana com a chegada do final do verão, que termina nessa quinta-feira (20). A entrada do outono deve confirmar a redução da contaminação por dengue na região.

De acordo com o Painel de Dengue do governo estadual, o pico da doença em 2025 aconteceu entre as semanas epidemiológicas 7 e 9, de 9 de fevereiro a 1º de março, período com 1.569 casos confirmados, 36% da totalidade da região no ano. A partir da semana número 10, em 2 de março, os casos começaram a cair: 485, 343 e 14 na semana nº 12, que vai encerrar no dia 22 de março.

Na comparação com o ano passado, a dengue também foi menos mortal no Vale em 2025, que registra 4.371 casos e cinco mortes (ou 7, se contabilizadas as mortes em São José e Cruzeiro). Em 2024, até a 12ª semana epidemiológica, a região tinha 95,8 mil casos e 148 óbitos por dengue. Ou seja, redução de 95% e de 97% no total de casos e mortes em 2025 comparado a 2024.