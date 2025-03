Jovem bêbada mata pai com facada no peito após briga por dívida

Uma jovem de 22 anos foi presa em flagrante após matar o próprio pai a facadas na última segunda-feira (17), em Mundo Novo (MS).

A mulher estava embriagada e esfaqueou o pai, de 47 anos, após uma discussão sobre uma dívida. Ela feriu o pai com uma facada no peito.



O crime foi descoberto durante patrulhamento da Polícia Militar. Chegando na casa da família, a polícia encontrou o homem caído, ainda com vida. A vítima foi socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



A filha estava agressiva e precisou ser algemada pelos policiais. Ela afirmou que sofreu abusos por parte do pai ao longo de anos e que a intenção dela era ferir, não matar.