URGENTE: Roubo de carros acaba com morte de dois bandidos no Vale

Uma ação policial em Jacareí resultou na morte de dois suspeitos após um roubo de veículos e confronto com agentes de segurança. A ocorrência teve início na noite de terça-feira (18) e foi registrada pela Polícia Civil no Plantão de Jacareí.

Pouco tempo depois, outra vítima, de 40 anos, teve sua motocicleta Honda CB 300R roubada em outro ponto da cidade. As ocorrências foram denunciadas e acionaram as forças de segurança, que iniciaram as buscas pelos suspeitos.

Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) receberam informações sobre a possível localização dos veículos e iniciaram o acompanhamento. Durante a tentativa de fuga, os suspeitos colidiram o carro contra uma árvore em uma rua sem saída. O impacto obrigou os ocupantes a abandonarem o veículo e tentarem escapar a pé. A motocicleta, roubada anteriormente, também foi deixada no local.

Perseguição.

Após abandonar os veículos, dois suspeitos invadiram uma residência no Conjunto São Benedito, enquanto o terceiro fugiu sem ser localizado. Os policiais, com apoio do Baep, cercaram a área e iniciaram as buscas.