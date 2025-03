Taubaté vence o São José e avança para a semifinal

O São José tentou a primeira chegada logo com um minuto de jogo, mas a zaga do Taubaté afastou o perigo e o lance não chegou a ser concluído na tentativa de finalização de Wescley. No lance seguinte, o Burrão respondeu com Claudinho, que recebeu livre na esquerda, mas chutou mal, por cima da meta de Ariel.

Em seguida, aos 6min, Ailton Santos foi lançado pela esquerda, avançou e bateu cruzado; Ariel pegou em dois tempos e salvou a Águia.

Depois, aos 7min, em novo cruzamento de Ailton Santos, Ariel falhou e soltou nos pés de Guthierres, que mandou livre para o fundo da rede: 1 a 0. Na saída de bola, o São José erspondeu com Vinícius Tanque e bateu cruzado, à esquerda, com muito perigo.

Assim, o jogo ficou aberto e o Taubaté seguiu também animado, criando chances e indo para cima, em busca do segundo gol.

Aos 17min, Lucas Venuto aproveitou falha da zaga joseense, avançou pela direita e bateu cruzado. Novamente, a bola passou perto da meta.

Mais tarde, aos 22min, o São José chegou pela direita com Léo Pereira e cruzou, mas Thiago Rubim, livre, não alcançou a bola e ela se perdeu pela linha lateral.

A pressão joseense cresceu e, aos 24min, Thiago Rubim foi derrubado na área pelo goleiro Douglas Baldini. O próprio Thiago Rubim foi para a cobrança e Baldini foi no canto direito para fazer a defesa e incendiar a torcida do Burrão. Mas, ninguém mais conseguiu mexer no placar, apesar da Águia ter criado uma grande chance nos acréscimos.

Como foi o segundo tempo

Após o intervalo, o São José voltou mais forte e, aos 2min, quase empatou com Vinícius Tanque, que recebeu cruzamento da direita e desviou de cabeça para defesa espetacular de Douglas Baldini.

Mas, nos contra-ataques, o Taubaté também estava forte. No lance seguinte, Gleisinho escapou pela direita, bateu cruzado e a bola passou bem perto do gol.

O jogo ficou eletrizante e a Águia, novamente com Vinícius Tanque, respondeu acertando a trave esquerda do goleiro, em chute de fora da área.

Depois, a Águia do Vale teve uma grande chance aos 22min, quando Michael Paulista, que havia acabado de entrar, mandou uma bomba de fora da área e a bola passou à direita, com extremo perigo.

Outra grande chance veio aos 25min, quando Felippe Borges recebeu o cruzamento da esquerda e cabeceou muito perto do gol.

No entanto, o Sao José se expôs muito e, aos 31min, Thiaguinho, em rápido contra-ataque pela direita, recebeu livre, ajeitou e mandou por cima, raspando o travessão.

O São José teve a chance do empate aos 40min, com Cristiano, que recebeu na área e, de cabeça, novamente consagrou o goleiro taubateano.

Ficha técnica

Taubaté

Douglas Baldini; Caio Felipe, Frazan, Marcão e Ailton Santos; Marinho, Rafinha (Eder), Claudinho (Diego Jardel) e Lucas Venuto (Thiaguinho); Guthierres (Maykinho) e Gleisinho (Miguel). Técnico: Alberto Félix

São José

Ariel; Léo Pereira, Vitão, João Ramos e Felippe Borges; Pablo Gabriel, Martinelli (Jeferson Lima), Wescley (Michael Paulista) e Bruno Menezes (Cristiano); Thiago Rubim (Ezequiel) e Vinícius Tanque. Técnico: Paulo Roberto Santos.

Gols: Guthierres, aos 7min do 1º tempo. Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Local: estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: quarta-feira, 19 de março de 2025. Cartões amarelos: Martinelli (S)