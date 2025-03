Taubaté vence o São José, avança à semifinal da A-2 e mira acesso

Em uma noite histórica, o Taubaté venceu o São José por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (19), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2 de 2025. Após o 0 a 0 na ida, o Burrão garantiu a vaga na semifinal.

Mais que isso, ainda eliminou o maior rival outra vez. E repete o que fez em 1979, quando derrotou a Águia, embora fosse o quadrangular final que também deu o título ao Tuabaté.

Agora, encara o Primavera nas semifinais, e dois jogos, decidindo a vaga fora de casa, já que o time de Indaiatuba tem melhor campannha. E, quem avançar deste confronto, conqusita o acesso e vai às finais festivas.

Como foi o primeiro tempo