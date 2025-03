Embraer prorroga inscrições para o Marathon Startup de 2025

A Embraer prorrogou as inscrições do Marathon Startup, evento que busca promover inovação com foco em inteligência artificial, machine learning e demais tecnologias na aviação e acontece durante o Web Summit Rio 2025, entre os dias 27 e 30 de abril, no Riocentro, Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Para participar, as startups deverão preencher uma ficha de inscrição até o dia 28 de março e atender aos critérios de seleção tanto do Web Summit como da Embraer. Após uma seleção prévia, as convocações para participação do Marathon acontecerão por e-mail até o dia 9 de abril.