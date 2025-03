Morre aos 90 anos Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo

O ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, morreu aos 90 anos na madrugada desta quarta-feira (19) em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada pela família.

O velório será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Hall Monumental, das 10h30 às 15h. O sepultamento ocorrerá no Cemitério do Araçá a partir das 16h desta quarta.