Queda de torres de transmissão causa apagão no Vale, diz EDP

A ocorrência também afetou o abastecimento das cidades de Cunha, São Luiz do Paraitinga, Silveiras e Piquete, da área de atuação da Neoergia Elektro.

“As equipes da EDP seguem mobilizadas para a normalização do abastecimento o mais rápido possível. O tempo atípico de atendimento ocorre devido à complexidade da situação e dificuldade de acesso às torres de transmissão que estão localizadas na área rural de Aparecida”, informou a EDP.

A distribuidora completou informando que, ainda que as fortes chuvas com ventos também elevaram o nível de criticidade de operação do sistema elétrico em comparação a um dia normal em outras localidades do Vale do Paraíba, equipes técnicas foram reforçadas e estão mobilizadas no atendimento às ocorrências. As cidades mais atingidas pelo temporal foram Pindamonhangaba, Taubaté, Jacareí, São José dos Campos e Caçapava.