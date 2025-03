Chuva provoca apagão, derruba árvores e desaloja família no Vale

A forte chuva que atingiu o Vale do Paraíba na noite de terça-feira (18) causou estragos em várias cidades, além de provocar um apagão no fornecimento de energia elétrica. Foram afetas com a falta de energia as cidades de Taubaté, Guaratinguetá, Aparecida e Cunha.

Aparecida foi o município mais afetado pela chuva acompanhada de rajadas de vento, por volta das 19h. Houve registro de queda de 27 árvores e na interrupção do fornecimento de energia elétrica em algumas regiões.