Empresário é encontrado morto dois dias após desaparecimento

A PC-BA destacou que as evidências no imóvel e a tentativa de ocultação do veículo reforçam a hipótese de crime intencional. A motivação e a autoria do homicídio seguem em apuração.

"Estamos analisando todas as pistas, incluindo a relação entre a morte do animal e o assassinato", afirmou um delegado envolvido no caso, sob condição de anonimato.

A investigação busca imagens de câmeras de segurança da região e depoimentos de testemunhas para reconstruir os últimos momentos do empresário. Parentes aguardam respostas enquanto a polícia trabalha para desvendar as circunstâncias do crime.