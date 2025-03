Sexo, drogas, rock'n roll e morte: polícia apura morte de mulher

Segundo relatos iniciais do suspeito à polícia, ele teria encontrado a vítima em um bar no bairro Prado, em Belo Horizonte, e a levado para sua residência. Afirmou que ambos usaram cocaína e mantiveram relações sexuais antes que ele adormecesse. Ao despertar, disse ter encontrado Andressa sem vida e tentado reanimá-la, além de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem de 46 anos foi detido neste domingo (16) na Vila Pérola, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, sob suspeita de assassinar Andressa Souza Marques, 33 anos, e adulterar evidências do crime. A prisão ocorreu após a Polícia Civil identificar inconsistências no depoimento do acusado, que inicialmente negou envolvimento direto na morte.

A versão, porém, foi desmentida pela perícia. Exames no local revelaram que a vítima apresentava sangramento genital, hematomas no queixo, boca e braços, além do celular configurado em modo avião. Diante das provas, o homem admitiu ter omitido detalhes: confessou que, após sair do bar, comprou drogas no Aglomerado da Cabana, buscou Andressa em casa e a levou consigo.

O suspeito também reconheceu ter vestido a vítima com um vestido e calçado após a morte, lavado roupas com sangue na máquina, limpado o chão e escondido pertences dela em uma bolsa. A justificativa de que pretendia levá-la a uma UPA foi considerada improvável pela polícia, já que o corpo não apresentava sinais de tentativa de transporte.

A Polícia Civil destacou que as alterações na cena do crime e as contradições nas declarações reforçam as suspeitas de homicídio. O caso segue sob investigação para apurar motivações e circunstâncias exatas da morte. O acusado foi encaminhado ao sistema prisional e aguarda indiciamento.