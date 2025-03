'Ele queria me matar': mulher pula 7 metros para fugir de marido

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga uma tentativa de feminicídio ocorrida em fevereiro deste ano em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, Jhenipher Sabriny de Oliveira, 31 anos, empresária, sobreviveu ao desespero de saltar do sétimo andar de um edifício para fugir do companheiro, que a ameaçava com uma faca. O suspeito, de 32 anos, segue foragido, com mandado de prisão expedido em 10 de junho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o relato da empresária à polícia, o episódio ocorreu após o marido exigir a retirada de R$ 10 mil da conta da empresa do casal. Jhenipher recusou, alegando que o dinheiro era destinado a despesas do negócio. Irritado, o homem, que estaria sob efeito de drogas, tornou-se violento. Em casa, agarrou uma faca e passou a ameaçá-la de morte. Aproveitando um momento de distração dele, a vítima pulou pela janela, fraturando braços e pernas na queda de aproximadamente sete metros.