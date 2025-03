Agora: Chuva pode afetar abastecimento de água em Jacareí

Jacareí pode enfrentar oscilações no abastecimento de água devido à queda de energia causada pela forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (18).

De acordo com o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), técnicos da empresa EDP já trabalham no local para restabelecer o sistema, com previsão de normalização até as 10h desta quarta-feira (19).