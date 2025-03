Acidente na Via Dutra interdita pista no sentido Rio de Janeiro

Um acidente ocorrido no Km 97 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em Pindamonhangaba resultou no derramamento de carga sobre a rodovia, na noite desta terça-feira (18). Devido aos fragmentos espalhados pela pista, a faixa 2 foi interditada, causando reflexos no tráfego da região.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Aparecida estão no local para atender a ocorrência e realizar a limpeza da via. Até o momento, não há informações sobre vítimas envolvidas no acidente.

Motoristas que transitam pela região devem ficar atentos às condições do tráfego e seguir as orientações da PRF.