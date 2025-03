Santa Casa de São José reafirma excelência e compromisso com Vale

Esses resultados não são apenas números. Eles representam vidas transformadas, processos aprimorados e uma equipe que trabalha com dedicação e propósito. Realizar esse volume de transplantes é um feito que poucas instituições do país são capazes, pois, além da complexidade cirúrgica, há todo um ecossistema de cuidados, acolhimento e acompanhamento que exige sincronia, estrutura e confiança.

A saúde vive, diariamente, o desafio de conciliar qualidade assistencial, eficiência na gestão, ampliação do acesso e equilíbrio financeiro. No interior de São Paulo, a Santa Casa de São José dos Campos tem conseguido superar essa equação por meio de um compromisso contínuo com a excelência. Recentemente atingimos, por exemplo, dois marcos que simbolizam essa trajetória: a realização de 500 transplantes de fígado e a conquista da certificação tripla pelo IQG – Health Services Accreditation.

Ao mesmo tempo, a certificação tripla do IQG atesta, com base em padrões reconhecidos internacionalmente, que nossos processos assistenciais, de gestão e segurança do paciente estão entre os melhores do país. Mais do que um selo, é o reflexo de um trabalho coletivo focado na melhoria contínua, na transparência e na valorização das pessoas.

Como hospital filantrópico, enfrentamos todos os dias os limites impostos pelo subfinanciamento do SUS. Mas é justamente nesse contexto que reafirmamos nossa vocação de oferecer saúde com qualidade, pautada pela inovação, empatia e responsabilidade social. A Santa Casa tem sido, há décadas, um pilar da assistência hospitalar na região do Vale do Paraíba, e isso se deve à sua capacidade de evoluir sem perder a essência.

A atuação da Santa Casa também tem impacto direto na organização da rede pública de saúde da região. Por sermos referência em alta complexidade, absorvemos uma demanda significativa de atendimentos de outros municípios do Vale, desafogando o sistema e garantindo mais agilidade nos fluxos de cuidado. Isso contribui para o fortalecimento do SUS regional e para a redução das desigualdades no acesso à saúde.