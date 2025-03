Homem atira na mulher e depois liga para o Samu; ela morreu

Um homem atirou acidentalmente contra a própria esposa na manhã desta terça-feira (18), no Residencial Santo Antônio, em Anápolis. A vítima, ainda não identificada, foi atingida nas costas e não sobreviveu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O autor do disparo, que permaneceu no local em estado de choque, acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas os socorristas constataram o óbito. A Polícia Militar registrou o caso, que agora será investigado pela Polícia Civil para esclarecer se houve intencionalidade.